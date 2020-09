Ustica: "Guarda, cos'è?", pm Roma acquisisce audio scatola nera

Foto Fotogramma

La Procura di Roma ha disposto l’acquisizione dell’audio trasmesso ieri su Rainews24 di una registrazione contenuta nella scatola nera del Dc9 Itavia che il 27 giugno del 1980 precipitò al largo di Ustica provocando la morte di 81 persone. La Digos di Roma ha acquisito l’audio, nella sede romana della società Emery Video, su disposizione dei pm Erminio Amelio e Maria Monteleone, titolari dell’inchiesta ancora aperta a piazzale Clodio sul disastro aereo.

Nella registrazione, in particolare, poco prima di una brusca interruzione, si sente uno dei piloti dire la frase "guarda, cos’è?". L’audio è stato ripulito dai tecnici: finora infatti era possibile sentire solo la parola ‘gua…’. La registrazione è stata trasmessa da Rainews24 in un’anticipazione del reportage sulla strage, firmato Pino Finocchiaro, che andrà in onda in concomitanza del prossimo anniversario.