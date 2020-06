Arcuri: "Scaricare Immuni se si vuole bene a sé stessi e ai propri cari"

(Fotogramma)

"Se si vuole bene a sé stessi e ai propri cari non bisogna perdere l'opportunità per scaricare l'app Immuni". Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza coronavirus Domenico Arcuri a SkyTg24 Economia.

"Le regioni prima che arrivasse la app Immuni - ha aggiunto - hanno fatto dei tentativi delle sperimentazioni ma sono confidente e convinto che alla fine tutti convergeranno sulla app nazionale per la semplice ragione che su di essa convergono tutti i cittadini. Un sistema di contact tracing o è nazionale o è limitato nelle sue funzionalità".

Poi, rispondendo alle critiche di chi dice che la app Immuni sia arrivata troppo tardi, ha spiegato: "Noi viviamo in un Paese che è giustamente normato da uno strato spesso molto spesso, e la ripetizione è voluta, di norme, abbiamo dovuto e voluto ottemperare ai quesiti sia di privacy che di sicurezza dei dati e per questo abbiamo impiegato il minimo del tempo che era impossibile impiegare".

Quanto al virus, "dire che non esiste più è assolutamente irresponsabile, dire che il virus per adesso produce effetti assai inferiori rispetto a quelli che produceva all'inizio è assolutamente vero e per adesso qui mi fermerei. Dobbiamo lavorare perché questi effetti recessivi continuino a declinare. Dire che il virus è scomparso questo sarà davvero possibile quando ci sarà il vaccino".

Riguardo all'ipotesi di utilizzare i fondi del Mes per modernizzare il sistema sanitario nazionale, Arcuri ha osservato: "Io credo che a caval donato non si guardi mai in bocca e che quindi qualsiasi sostegno che sia però un sostegno finalizzato al conseguimento più accelerato degli obiettivi che noi abbiamo sia un sostegno benvenuto. E' il Mes un sostegno finalizzato al conseguimento dei nostri obiettivi, credo che questo sia ancora prematuro capirlo".