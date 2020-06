Cade da 2 metri e viene schiacciato da gru, grave operaio

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Infortunio sul lavoro, questa mattina, per un uomo di 51 anni. I fatti sono avvenuti a Brembate, in una ditta edile. L'uomo, residente a Filago, è precipitato da un'altezza di circa 2 metri e successivamente è rimasto schiacciato da un pezzo della gru. Nell'incidente, avvenuto poco prima delle 10 in via Piemonte, il 51enne ha riportato una frattura esposta al femore sinistro ed è stato trasportato in elisoccorso, in codice rosso, all'ospedale di Zingonia (Bergamo). Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri.