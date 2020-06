Como, cade e rimane trafitto da recinzione: morto operaio

Fotogramma

Un operaio di 47 anni è morto questa mattina a Fino Mornasco, nel Comasco, mentre si trovava sul posto di lavoro. La vittima, dopo essere precipitata da un'altezza di circa 8 metri, è rimasta trafitta da una recinzione. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente. Al momento le generalità dell'uomo non sono state rese note. Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Cantù.

L'incidente è stato fortemente stigmatizzato da Claudio Morgillo, segretario regionale Lombardia Ugl: "E' una tragedia inaccettabile - ha sottolineato Morgillo - chiediamo che il tema della sicurezza dei lavoratori sia una priorità nell’agenda del governo. Occorre mantenere alta la guardia affinché simili eventi non si verifichino. In tal senso, è necessario potenziare i controlli e la cultura della sicurezza, in particolar modo nei settori dove il rischio infortuni è più elevato. L'Ugl è in tour in tutta Italia con la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno delle morti bianche".