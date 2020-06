Coronavirus Lombardia, 272 nuovi casi e 31 morti

(Fotogramma)

I morti dall’inizio dell’emergenza coronavirus sono complessivamente 16.405 in Lombardia, +31 nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati diffusi dalla Regione Lombardia. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia a oggi sono 91.204, i nuovi casi sono 272 (1,8% rapporto con i tamponi giornalieri). Attualmente i positivi sono 17.024 (-316). Complessivamente i tamponi effettuati risultano 873.831, +14.837 in un giorno.

"Fra i casi positivi di oggi" in Lombardia, "42 sono riferiti a tamponi eseguiti dopo i test sierologici e 21 riscontrati in alcune Rsa" ha spiegato l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera.

Sale il numero dei guariti in sole 24 ore: i dimessi sono complessivamente 57.775, +557 rispetto a ieri. Stabili le persone ricoverate in terapia intensiva dove i letti occupati sono 97, mentre flette il numero dei ricoverati non in terapia intensiva: 2.357, -131 nelle ultime 24 ore secondo i dati forniti dalla Regione.

Nel dettaglio, sale a 23.669 il numero di positivi al coronavirus nella provincia di Milano (+88) di cui 10.074 (+56) a Milano città. Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 13.744 (+34), a Brescia 15.217 (+30), a Como 3.970 (+13), a Cremona 6.531 (+4), a Lecco 2.778 (+4), a Lodi 3.533 (+11), a Mantova 3.399 (+1), a Monza e Brianza 5.627 (+24), a Pavia 5.456 (+23), a Sondrio 1.516 (+11), a Varese 3.750 (+14). Sono 2.014 i casi in fase di verifica.