Grenfell Tower, risarcimento di 68mila euro alle famiglie di Gloria e Marco

(Afp)

Un risarcimento di 68mila euro per ognuna delle vittime dell'incendio della Grenfell Tower di Londra in cui morirono Gloria Trevisan, 26 anni, e il fidanzato Marco Gottardi, 27 anni, due giovani ingegneri veneti. Lo riporta il 'Gazzettino'. "Una cifra che non accetteremo mai", dice l'avvocato Maria Cristina Sandrin, legale della famiglia di Gloria.