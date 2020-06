Meteo, weekend di temporali

La giornata di oggi rappresenterà soltanto una breve tregua dai temporali (presenti solo su Piemonte e Val d’Aosta), infatti già da sabato un nuovo centro di bassa pressione raggiungerà rapidamente l’Italia provocando un nuovo peggioramento del tempo. Il team de iLMeteo.it avvisa che sin dalle prime di sabato rovesci temporaleschi interesseranno la Sardegna e il Piemonte occidentale per poi estendersi a Lazio (anche a Roma), Toscana, Liguria, Emilia occidentale e Lombardia. Sul resto delle regioni il sole sarà più prevalente e il clima decisamente più caldo.

Domenica la bassa pressione si sposterà verso i Balcani; il tempo migliorerà al Nordovest e in Sardegna, continuerà a essere compromesso in Toscana, poi in Umbria mentre peggiorerà sull’arco alpino e prealpino del Triveneto. I temporali dai rilievi potranno raggiungere anche le pianure del Nordest e nel pomeriggio anche gli Appennini centrali e alcune zone costiere di Marche e Abruzzo. Il sole presente sul resto delle regioni farà aumentare ulteriormente le temperature che saliranno fino a 32-33°C su Puglia e Sicilia, 26-28°C al Nordovest e sul Lazio.

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che la prossima settimana, quella che ci porterà al solstizio d’estate (sabato 20) sarà caratterizzata dall’azione di due vortici ciclonici che dapprima porteranno condizioni di maltempo al Centro-Sud, poi soprattutto al Nord. I temporali non molleranno l’Italia almeno fino al giorno del solstizio.