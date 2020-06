Coronavirus, Bucci: "Attenzione a focolai"

Immagine di repertorio (Afp)

"Un singolo focolaio nosocomiale, quello del San Raffaele Pisana a Roma, al momento conta 5 morti e 99 casi e i casi sono 'destinati ad aumentare', secondo il sistema sanitario regionale del Lazio (si spera senza altri morti). Ecco perché, ben prima della riapertura, ho scritto e ho detto in Tv che bisognava sorvegliare i nuovi focolai, che inevitabilmente ci sarebbero stati, visto che il virus circola ancora. Sta a noi fare che questi siano gli ultimi colpi di coda, e non una ripresa in grande stile". E' l'analisi del biologo Enrico Bucci, docente della Temple University di Filadelfia, che commenta su Facebook il focolaio di Covid scoppiato a Roma.

"Testare, tracciare, trattare - esorta l'esperto - perché il virus, nonostante qualche enfatica dichiarazione legata a ciò che si vede in qualche corsia, non è estinto affatto. Nemmeno 'clinicamente', qualunque cosa si intenda con questo termine. Stiamo sereni, ma stiamo attenti".