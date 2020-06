Migranti, naufragio al largo della Libia

(Afp)

"Naufragio al largo della Libia? Stamattina un parente di una persona in fuga dalla Libia ha chiamato Alarm Phone e riferito di una barca in pericolo vicino a Zawiya" twitta Alarm Phone. "Non siamo riusciti a contattare la barca. Poco dopo ha riferito di 15 persone morte e 17 riportate in Libia".

"Naufragio confermato, il mare è un cimitero. Vergogna Europa" twitta Open Arms. "Un altro naufragio al largo della Libia è stato appena confermato da @Alarm_Phone. È in corso una ricerca per i sopravvissuti - twitta Mediterranea Saving Humans -. I Governi europei non possono continuare a guardare dall’altra parte mentre le persone annegano ai loro confini".