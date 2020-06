SuperEnalotto, centrati nove '5'

Nessun '6' né '5+1' al concorso Superenalotto-Superstar di oggi. Nove invece i '5', per una quota di 20.874,74. La combinazione vincente è stata 20, 42, 53, 57, 62, 73. Jolly: 8. Superstar: 89. Il jackpot per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è stimato in 51 milioni di euro.