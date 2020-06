Vaccino coronavirus, "entro estate sapremo se funziona"

(Fotogramma)

"Pubblicheremo molto presto i risultati del trial di fase 1" sul candidato vaccino contro Covid, in sperimentazione a Oxford. Lo ha annunciato il Ceo di AstraZeneca, Pascal Soriot, in una conferenza stampa convocata dopo l'annuncio della firma dell'accordo con la Inclusive Vaccines Alliance europea, guidata da Germania, Francia, Italia e Paesi Bassi, per una fornitura all'Europa che arriverà fino a 400 milioni di dosi. "Entro la fine dell'estate - ha sottolineato Soriot - sapremo se il vaccino funziona contro il coronavirus".

"Olanda, Germania e Italia avranno un grosso ruolo nella produzione", ha detto, aggiungendo che si può parlare di un vaccino "italo-britannico", "un esempio importante di collaborazione internazionale".