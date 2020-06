Statua Montanelli imbrattata, Mentana: "Solo gesto da vigliacchi"

(Foto Fotogramma)

"Dei mille motivi per cui imbrattare la statua di Indro Montanelli è solo un gesto da vigliacchi ce n'è uno che non andrebbe mai dimenticato: che quel monumento sorge nel luogo in cui Montanelli fu colpito da un commando delle Brigate Rosse nel 1977". Il post su Facebook è di Enrico Mentana che a uno che replica 'Grande Mentana! Non si schiera mai tranne quando si mette dalla parte sbagliata.', risponde dandogli dell'"emerito cog...ne".