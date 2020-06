Gassmann: "Montanelli non ha mai chiesto scusa, non riesco a perdonare"

"E' la bambina di 12 anni comprata, sposata, con la quale faceva sesso che è difficile da accettare. Non ha mai chiesto scusa, e anche questo è difficile da perdonare... ma scriveva bene. Forse una statua può sembrare fuori luogo? Io personalmente non riesco a perdonare". Così l'attore Alessandro Gassmann commenta, rispondendo ad un post su Twitter, l'episodio di vandalismo di cui è stata oggetto nei giorni scorsi la statua del giornalista Indro Montanelli.

"Intervistato decenni dopo doveva chiedere scusa, non l'ha fatto -ha aggiunto l'attore in un commento successivo- Io la statua non la apprezzo".