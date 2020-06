Ilaria Capua: "Seconda ondata virus? Preoccupano gli Usa"

"Il virus fa il virus e non fa la pandemia: dal suo punto di vista se ne sarebbe stato tranquillo nella foresta e non avrebbe fatto il salto di specie. Noi gli abbiamo permesso di salire in aereo e di diffondersi in tutto il pianeta. La pandemia si è generata perché viviamo in un sistema più veloce di quanto dovrebbe essere. Il virus si è diffuso in una settimana nei 5 continenti". E' un passaggio dell'intervento di Ilaria Capua a L'aria che tira. "Questo virus ci ha trovati tutti impreparati, non ce lo aspettavamo così contagioso, ma l'Italia di ora non è l'Italia di gennaio", dice facendo riferimento ad un sistema che ha imparato a fronteggiare l'emergenza.

"Una preghiera alle mamme. I bambini che hanno perso le vaccinazioni devono recuperarle, altrimenti tra 5 anni abbiamo adolescenti non vaccinati", aggiunge. Da 4 anni Capua vive negli Stati Uniti, dove dirige l'One Health Center dell'University of Florida. "Mi preoccupa molto la situazione negli Stati Uniti con queste proteste che sono il sistema perfetto per amplificare l'infezione. Temo ondate multiple negli Stati Uniti", dice.