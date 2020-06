Imen Jane e il mistero della laurea

Iman Boulahrajane, in 'arte' Imen Jane, è laureata o no? Nota come 'l'economista di Instagram' e per le lezioni d'economia 'in 15 secondi', è finita nel mirino di Dagospia che ha sollevato dubbi sulla formazione accademica e sulla 'qualifica' di economista.

"Sono completamente scomparsa in questi mesi pesantissimi e concitati, nell'ultimo anno e mezzo ho fatto esperienze incredibili. Tutto questo porta via tempo e risorse, anche per gli studi. Passerei le giornate a studiare e leggere economia, ma ho seguito gli stimoli mettendo da parte l'università. Mi capita di guardarmi indietro e di chiedermi cosa sarebbe successo 'se avessi fatto questo'", dice lei in una serie di stories su Instagram. "Una serie di cose nel bene e nel male mi hanno portato ad essere quello che sono, ognuno sceglie il proprio ritmo e il proprio percorso. A 25 anni ci sono persone che hanno messo su famiglia e hanno fatto il giro del mondo, c'è anche chi è casa con i suoi a pensare a quale azienda sceglierà. Ci sono casi eccellenti come Mark Zuckerberg, Steve Jobs e Bill Gates hanno lasciato gli studi per seguire la loro passione", prosegue. "Continuerò a fare, continuerò a studiare. Se perseguire l'obiettivo bisogna rinunciare a tutto, così sia. Mi dispiace se qualcuno si è sentito offeso dalle mie scelte di vita".