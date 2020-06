Monito del Papa: "Dove non c’è cura per gli anziani, non c’è futuro per i giovani"

(Fotogramma)

"La pandemia del Covid 19 ha evidenziato che le nostre società non sono abbastanza organizzate per fare posto agli anziani, con giusto rispetto per la loro dignità e la loro fragilità". Lo denuncia il Papa in un nuovo tweet.

Uno stato di cose che preoccupa non poco il Papa : "Dove non c’è cura per gli anziani, non c’è futuro per i giovani".