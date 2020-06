Montanelli, procura apre fascicolo contro ignoti

Fotogramma

La procura di Milano ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per l'imbrattamento della statua dedicata al giornalista Indro Montanelli che si trova negli omonimi giardini in zona Porta Venezia a Milano. L'indagine è coordinata dal pm Alberto Nobili, a capo dell'antiterrorismo milanese, e affidata agli uomini della Digos. L'azione, commessa sabato scorso, è stata rivendicata dai collettivi studenteschi - LuMe e Rete Studenti Milano - con un video che in meno di un minuto mostra come il monumento sia stato imbrattato con vernice rossa.

Il reato contestato è l'articolo 639 del codice penale 'Deturpamento e imbrattamento di cose altrui' e prevede che "Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro".