Scuola, appello Zingaretti a governo: "Seggi elettorali in altri edifici"

Fotogramma /Ipa

"Sulla scuola mi permetto di fare un appello al Governo, al ministero dell'Interno, al ministero dell'Istruzione e alle prefetture. Viste le scelte di carattere elettorale che si stanno facendo sarebbe bene uno sforzo, anche per tutelare la salute di tutti, che i seggi elettorali si tengano in luoghi il più possibile questa volta separati dalle scuole". Lo ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una videoconferenza dall'Ospedale Spallanzani di Roma nella quale sono stati illustrati i risultati dell'indagine di sieroprevalenza effettuata nella Regione.

"Penso a grandi aree come le palestre, o concordandolo con sindaci e prefetture - ha sottolineato Zingaretti - per tenere le elezioni in altri luoghi pubblici che non siano le scuole ed evitare di interrompere il ciclo scolastico all'apertura del nuovo anno e soprattutto dopo un anno così difficile".

"Sono d’accordo con @nzingaretti, che ringrazio per il suo appello. Dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo affinché per i seggi elettorali si trovi, ove possibile, una soluzione alternativa alle classi, così da non interrompere le lezioni". Lo scrive in un tweet la vice ministra all'Istruzione, Anna Ascani.