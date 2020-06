L'Interpol twitta le opere d'arte più ricercate dell'edizione di giugno

La 'cartolina' dell'Interpol

Sono sei e tutti oggetto di furto i "nostri più ricercati manifesti d'opere d'arte" inseriti nell'edizione di giugno 2020 del database Interpol. L'international Criminal Police Organization affida al social Twitter un'ulteriore possibilità di ricevere informazioni per il loro ritrovamento e in una sorta di cartolina mette insieme le schede del "tesoro" perduto. C'è il dipinto di Adriana Johanna Haanen rubato l'8 marzo scorso da una residenza privata a Vilnius, la capitale della Lituania, una moneta romana rubata la notte di Capodanno, tra il 31 dicembre 2019 e il primo gennaio scorso, in un museo di Parigi, un'icona sacra rubata invece in una chiesa ad Atene il 30 agosto dello scorso anno.

E poi una brocca realizzata da Ludwig Lobmeyr rubata in una sala di vendite all'asta a Vienna tra il 14 e il 16 dicembre 2019, un quadro di Vincent van Gogh oggetto di furto il 30 marzo scorso in un museo a L'Aia e infine un orologio a pendolo rubato in un palazzo della stessa città olandese l'11 maggio scorso.