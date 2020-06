Mafia capitale, Buzzi: "Felice per Carminati, altro passo avanti"

(Fotogramma)

“Sono felice della sua scarcerazione, la sua detenzione non aveva senso ed e’ un altro passo avanti verso la ‘normalita’’. Carminati esce dopo cinque anni e sette mesi di detenzione e finalmente è stato scarcerato per decorrenza termini. L’inchiesta 'mafia capitale' si rivela per quella che è stata: una montatura mediatico-giudiziaria”. Queste le parole di Salvatore Buzzi, uno dei protagonisti dell’inchiesta Mafia Capitale, all’Adnkronos tramite i suoi avvocati Alessandro Diddi e Piergerardo Santoro alla notizia della scarcerazione di Massimo Carminati.