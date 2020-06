Maturità 2020, obbligatoria l'autodichiarazione: scaricala

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Mancano poche ore alla maturità 2020. Per poter effettuare l'esame quest'anno, oltre alla mascherina, è necessario presentare un'autodichiarazione (SCARICALA). A doverla fornire è anche l'eventuale accompagnatore dello studente, così come i membri della commissione.

Lo studente dovrà affermare: l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.