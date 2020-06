Meteo, ancora temporali ma nel weekend torna il sole

L'Italia si trova inserito in un flusso di correnti instabili collegate a una serie di vortici ciclonici che dall’oceano Atlantico si dirigono velocemente verso i Balcani. Questa situazione favorisce lo sviluppo di molti temporali. Ma dalle Isole Azzorre l’alta pressione che ne porta il nome si prepara ad invadere il nostro Paese. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che oggi l’atmosfera risulterà ancora fortemente instabile su gran parte delle regioni. Se al Nordest e in Lombardia il cielo sarà coperto, ma con scarse piogge in pianura, sui settori alpini e prealpini si svilupperanno temporali a carattere sparso, specie dal pomeriggio (forti in serata sul Piemonte settentrionale). Non andrà meglio nemmeno al Centro-Sud con rovesci e temporali possibili su gran parte delle regioni peninsulari, sarà soleggiato invece su Sardegna e Sicilia. Da mercoledì i temporali saranno via via meno frequenti al Centro-Sud, ancora probabili su Alpi, Prealpi e occasionalmente sulle pianure del Nord.

Il team di iLMeteo.it evidenzia che giovedì l’attività temporalesca interesserà ancora le Alpi e questa volta anche il Triveneto, altrove il sole sarà prevalente e le temperature in aumento. Da venerdì e nel corso del weekend la pressione aumenterà ulteriormente, anche al Nord. Il sole sarà via via più prevalente su gran parte delle regioni, i temporali saranno occasionali e a sviluppo diurno e interesseranno soltanto alcuni settori delle Alpi. Le temperature subiranno un'ulteriore crescita. In anteprima il team annuncia il grande ritorno dell’alta pressione delle Azzorre che da lunedì 22 giugno invaderà l’Europa e l’Italia portando tanto sole e un caldo gradevole su gran parte delle regioni.