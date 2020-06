Napoli, uomo ucciso con colpi arma da fuoco a S. Giorgio a Cremano

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Uomo ucciso in strada a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. La Polizia di Stato è intervenuta in via Luca Giordano, dove erano stati segnalati diversi spari: sul posto è stato trovato il corpo senza vita di Raffaele Gallo, 55 anni, con numerose ferite provocate da colpi di arma da fuoco. Accanto a lui lo scooter a bordo del quale stava presumibilmente viaggiando.

L'uomo, secondo quanto si apprende, aveva numerosi precedenti di polizia. Sul posto gli agenti della Polizia di Stato intervenuti hanno trovato 8 bossoli. Gallo è stato raggiunto da almeno 6 colpi ed è morto sul posto. Indagano gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano.