Maturità 2020, #notteprimadegliesami su Twitter tra ansia e auguri

(Fotogramma)

Ecco gli esami di maturità e su Twitter, prevedibilmente, spopola l'hashtag #notteprimadegliesami. L'ansia dei maturandi, alle prese con l'esame sui generis plasmato dall'emergenza Covid, si mischia ai tanti 'in bocca al lupo' tra citazioni della canzone di Antonello Venditti e battute del film diretto da Fausto Brizzi.

"Quest'anno l'esame di Maturità sarà diverso, ma non meno importante rispetto agli anni scorsi. Anzi, lo sarà di più, perchè questa volta gli esami non chiudono l'anno scolastico ma ci riportano in classe", dice la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina a Radio 24 sottolineando che "la maturità non è un rito ma uno step importantissimo, verso una vita da adulti".