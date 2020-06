Peschereccio scomparso, indagati due ufficiali della petroliera

Soccorso della Guardia costiera (Fotogramma)

C’è una svolta nell’inchiesta sulla scomparsa del peschereccio ‘Nuova Iside’ con a bordo tre pescatori. Due corpi sono stati rinvenuti ma il terzo ancora no. La Procura di Palermo ha iscritto due persone nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Si tratta di due ufficiali di plancia in servizio sulla petroliera 'Vulcanello' che è stata sequestrata ieri. Come apprende l’Adnkronos uno dei due ufficiali è di nazionalità italiana e l’altro straniera. Era lo scorso 13 maggio quando si sono perse le tracce del peschereccio di Terrasini (Palermo). L’inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto di Palermo Ennio Petrigni.