Salvini mangia ciliegie mentre Zaia parla, social scatenati

Una ciliegia dopo l'altra, mentre il governatore del Veneto Luca Zaia parlava dei decessi fra i neonati in un punto nascita di Verona. E il video di Matteo Salvini, intento a mangiare i frutti nel corso della conferenza stampa tenuta in un'osteria della città, diventa virale e scatena le polemiche (VIDEO). Nel mirino degli utenti social, infatti, finisce il leader della Lega, accusato di "scarsa sensibilità" per non aver smesso di mangiare "almeno mentre si parla di bambini uccisi da un batterio". Un comportamento "censurabile", "di cattivo gusto", "irrispettoso" per molti commentatori, che hanno così lanciato l'hashtag #Ciliegie direttamente al primo posto dei trend su Twitter.

Ma il leader della Lega non ci sta e si difende, accusando sui canali social il Partito democratico che aveva criticato l'episodio: "Quelli del PD - ha scritto Salvini - sono da ricovero... Ma pensate a dare la cassa integrazione ai lavoratori e soldi veri alle imprese, altro che ciliegie! P.s. Alla faccia dei compagni, viva le eccellenze della nostra agricoltura!", scrive, accompagnando il post con l'hashtag #colpadiSalvini.