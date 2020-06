Catturati a Pisa i due evasi da Rebibbia

Sono stati catturati in provincia di Pisa Davad Zukanovic e Lil Ahmetovic, i due detenuti evasi il 3 giugno scorso dalla casa di reclusione di Rebibbia. L’arresto, avvenuto intorno alle 13.30 di oggi, è stato eseguito da uomini del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria e dai militari dell’Arma dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati. "Ancora una volta la Polizia Penitenziaria e le sue eccellenze, come il Nic, hanno dimostrato il loro valore - ha commentato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede - Mi piace sottolineare la buona collaborazione avuta con l’Arma dei Carabinieri". Il Capo del Dap Bernardo Petralia ha telefonato al comandante del Nic Augusto Zaccariello per le congratulazioni.

L’indagine sui due evasi, coordinata dalla Procura di Roma, è frutto di una attenta e intensa attività investigativa condotta dalla sede centrale del Nic ininterrottamente sin dal giorno dell’evasione, come spiegato in una nota dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, mediante appostamenti, pedinamenti, perquisizioni e altre attività di natura tecnica che hanno permesso il risultato odierno. Dalla condivisione degli indizi e degli altri elementi investigativi raccolti si è arrivata alla svolta investigativa che ha consentito di individuare e circoscrivere il territorio dove i due evasi erano arrivati poco prima. Alle operazioni sul territorio hanno partecipato gli uomini del Nucleo Regionale del Nic di Firenze che insieme ai carabinieri hanno arrestato gli evasi. I due detenuti sono stati portati al carcere di Pisa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.