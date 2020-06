Coronavirus, Pregliasco: "Altri focolai ci sono e ci saranno"

Foto AFP

"In questo momento una certa quota di diffusione" del Coronavirus "in Italia c'è, altri focolai ci sono ancora e io temo ci saranno". Lo dice il virologo dell'Università di Milano Fabrizio Pregliasco in collegamento con la trasmissione Agorà su Rai3. Secondo Pregliasco "abbassare troppo la guardia è anche un po' pericoloso rispetto a una situazione che sta andando bene nonostante le riaperture". "Dobbiamo -conclude- mantenere una continuità".