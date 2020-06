Maturità 2020, tutte le regole da seguire

Fotogramma

Un esame che rimarrà impresso nella memoria di studenti, professori e genitori. Al via, quest'oggi, la prima Maturità in tempo di coronavirus per oltre mezzo milione di alunni che, al consueto timore di una prova tanto importante, dovranno stavolta aggiungere un carico in più: quello del rigoroso rispetto delle misure di sicurezza studiate dal ministero dell'Istruzione per scongiurare il pericolo di contagi. Ecco, nel dettaglio, tutte le regole da seguire per istituti, professori e, naturalmente, maturandi.

Come si legge sul sito del ministero, negli edifici scolastici "sarà assicurata la pulizia quotidiana di tutti gli spazi che dovranno essere utilizzati. Le aule dove si tengono le prove saranno pulite anche alla fine di ogni sessione d’esame (mattina/pomeriggio). Ci saranno percorsi predefiniti di entrata e uscita. I locali dovranno essere ben areati". E ancora: "E' previsto il distanziamento di 2 metri fra candidati e commissari e fra gli stessi commissari. Sarà necessario indossare la mascherina. Gli studenti potranno abbassarla nel corso del colloquio, ma restando a distanza di sicurezza, 2 metri. Non sono necessari i guanti: negli istituti ci saranno prodotti igienizzanti. Ogni candidato potrà portare con sé al massimo un accompagnatore, che dovrà anche lui rispettare le misure di distanziamento e indossare la mascherina", si legge ancora.

Nel momento in cui lo studente si presenterà a scuola, così come il suo eventuale accompagnatore, dovrà consegnare un’autodichiarazione (ma anche ciascun componente della commissione) in cui attesta: l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni (SCARICA IL PDF).