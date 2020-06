Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Il corpo di una bambina di pochi mesi, ancora in pigiama, è stato rinvenuto sulla spiaggia di Sorman, in Libia. Lo rende noto su Twitter Alarm phone. La piccola è una delle vittime del naufragio del barcone di migranti avvenuto lo scorso 13 giugno a pochi km da Zawya, come spiega Alarm Phone via Twitter.