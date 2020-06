Sono 513 i poliziotti positivi in tutta Italia, dato in crescita

Sono 513 gli operatori della Polizia di Stato positivi al Covid-19 in tutta Italia. Il dato, aggiornato a oggi, è superiore - seppur di poco - rispetto a quello di tre settimane fa quando erano 508 e in crescita nel Lazio, in Toscana, nelle Marche e in Sicilia. In calo di quattro unità solo il dato dell'Emilia Romagna, per il resto i numeri sono invariati ovunque. Cresce, di contro, il numero di poliziotti che hanno ultimato la quarantena: 1711 quelli che avevano manifestazioni cliniche sospette, 2828 gli asintomatici. Questi dati sono frutto di un controllo a tappeto su tutti gli operatori della Polizia di Stato, già quasi il 30% del totale si sono sottoposti a screening sierologico grazie alla collaborazione delle regioni. (di Silvia Mancinelli)