Call center droga a Roma, Pirino tentò di investire militari 5 mesi prima omicidio Sacchi

(Foto Fotogramma)

Paolo Pirino, noto come 'Paoletto', venne arrestato per droga il 26 novembre 2016. E' lui che - come si legge nell'ordinanza del gip Simona Calegari - che aveva eseguito le presunte consegne di narcotico il 18 febbraio 2019 e lui alla guida dell'auto che la sera del 23 maggio 2019 aveva tentato di investire due militari delle Fiamme gialle che gli avevano intimato l’alt per un controllo prima di dileguarsi. Esattamente cinque mesi dopo sarebbe avvenuto l'omicidio di Luca Sacchi nel quartiere Appio Latino, per il quale Pirino è tuttora in carcere.