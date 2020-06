Caso Consip, disciplinare Csm assolve Woodcock

Immagine di repertorio (Fotogramma)

La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, che ha riesaminato questa mattina il caso di John Woodcock, dopo il rinvio delle sezione unite della Cassazione, ha assolto "per essere risultato il fatto di scarsa rilevanza" il pm napoletano, precedentemente condannato alla censura per le sue dichiarazioni riportate su 'La Repubblica' in merito al caso Consip.