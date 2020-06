De Luca vs Salvini: "Domani risposta a somaro geneticamente puro"

Fotogramma

"Daremo domani, senza fretta, una risposta congrua a un somaro geneticamente puro". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, commentando, senza citarlo apertamente, quanto dichiarato dal leader della Lega Matteo Salvini che ha chiesto "dov'era il signor De Luca" in merito ai festeggiamenti in strada a Napoli per la vittoria della Coppa Italia.

"Per il resto - aggiunge De Luca - parlando di cose piacevoli, onore a Rino Gattuso e lunga vita al 'catenaccio', che si conferma uno strumento di perfida efficacia nel fare impazzire gli avversari, e capace di produrre un godimento sportivo di rara intensità".