Napoli, bimbo di 5 anni cade da finestra di casa al secondo piano

Immagine di repertorio (Fotogramma)

di Silvia Mancinelli

Un bambino di 5 anni è precipitato intorno alle 15,30 di oggi dalla finestra del bagno della sua casa al secondo piano rialzato di uno stabile di corso Umberto in Marigliano, a Napoli. In casa con lui la madre che ha chiamato il 118 dopo aver sentito il tonfo e le urla dei vicini. Trasportato all'ospedale Santobono in codice rosso, sarà sottoposto ad accertamenti diagnostici che possano escludere lesioni interne. Non è in pericolo di vita, nonostante la caduta da otto metri. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della stazione di Marigliano.