Ratzinger in Germania dal fratello malato

(Fotogramma)

Il Papa emerito Benedetto XVI si è recato in Germania per andare a visitare l'anziano fratello malato. Lo conferma all’Adnkronos il portavoce Vaticano Matteo Bruni che spiega che Ratzinger "si trova ora a Regensburg dove trascorrerà il tempo necessario".

Insieme al Pontefice emerito, il segretario particolare Georg Gaenswein, il medico, un infermiere, una delle Memores Domini è il vice comandante della Gendarmeria del Vaticano, spiega Bruni.

Il fratello Georg, anche lui prete, ha 96 anni. Si tratta del primo viaggio che il Papa emerito compie all'estero dalle sue dimissioni nel febbraio del 2013.

Clemens Neck, portavoce della diocesi di Ratisbona, ha parlato di "una visita a sorpresa al capezzale" di padre Georg, osservando che "potrebbe essere l'ultima volta che i due fratelli si vedono in questo mondo". Neck ha poi rivolto un appello a rispettare la privacy di Ratzinger - che, prima di partire, si è consultato con Papa Francesco - precisando che non ci sarà alcuna apparizione pubblica. L'arrivo in Germania di Benedetto XVI è stato commentato anche dal presidente della Conferenza episcopale tedesca, monsignor Georg Baetzing: "Con grande gioia e rispetto do il benvenuto al Papa emerito. Siamo contenti che sia venuto, anche se per un'occasione triste".