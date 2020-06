Vacanze, Oasi del Wwf in Emilia Romagna

Un martin pescatore

Dopo l'emergenza coronavirus, con l'estate alle porte, le oasi Wwf diventano una delle mete per vacanze made in Italy. Ogni regione italiana offre una serie di destinazioni, descritte anche nel Libro delle Oasi.

Oggi ci troviamo in Emilia Romagna, dove si può visitare l'Oasi ex risaie di Bentivoglio e avere l'occasione di vedere il gufo di palude oppure l'Oasi di Marmirolo, habitat del martin pescatore e luogo di sosta, nidificazione e riproduzione per moltissimi altri uccelli.