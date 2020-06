Statue imbrattate, Associazione Combattenti e reduci: "Atti vandalici vergognosi"

"La storia deve essere al di sopra della politica. Siamo contro questo tipo di ritorsioni e le condanniamo fermamente. Statue, monumenti e vie vanno tutelati a 360 gradi, anche per quei personaggi che qualcuno non ama e che giudica controversi. Si tratta di vergognosi atti vandalici che rappresentano soltanto mancanza di cultura e di educazione. Atti che non hanno nulla a che vedere con la democrazia. Chi è contrario rispetti comunque il passato e non lo calpesti". Così all'Adnkronos l'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci commenta l'imbrattamento della statua a Roma del generale Antonio Baldissera, al Pincio, e la copertura delle le targhe di via e largo dell’Amba Aradam con i nomi di George Floyd e Bilal Ben Messaud. Azioni che fanno seguito all'imbrattamento nei giorni scorsi della statua di Indro Montanelli a Milano. "Ogni epoca va contestualizzata, capita. Altrimenti non ha nemmeno più senso studiare la storia", conclude l'associazione.

"Sono cose eclatanti, gravi, atti esagerati che spaventano. Si è creata un'atmosfera dura, sembra davvero impossibile avere una nazione dove la patria sia uguale per tutti. Ormai esistono due patrie diverse. Un gesto da condannare, è questione di civiltà", dice all'Adnkronos Vittorio Orlando, presidente dell'Anrra (Associazione Nazionale Reduci e Rimpatriati d'Africa). "Quelle statue e quelle vie rappresentano comunque la storia e la storia non si cancella. Quello che è stato rimarrà", conclude Orlando.