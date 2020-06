Caso Floyd, 'Offensiva Ultras Roma': "in ginocchio per Cucchi, Giuliani e Sandri"

Lo striscione

"Noi ci inginocchiamo per chi aspetta giustizia, quelli che per voi non fanno notizia. Aldovrandi, Cucchi, Eliantonio, Furlan, Giuliani, La Penna, Magherini, Sandri, Uva e tutti gli altri Lives Matter". E' lo striscione, firmato Offensiva Roma (ultras giallorossi) e affisso sulla Tangenziale in relazione alla decisione della società di Pallotta di far scendere in campo la squadra per dodici partite di campionato con il simbolo di Black Lives Matter sulla maglia.