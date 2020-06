Coronavirus, 169 medici morti in Italia

Immagine di repertorio (Foto Fotogramma)

Salgono a 169 i medici morti in Italia per Covid-19. La Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) aggiorna il suo 'elenco dei caduti' con il nome di Jesus Gregorio Ponce, medico di medicina generale in pensione, che continuava a esercitare la professione medica come libero professionista.