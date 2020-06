Coronavirus, Silvestri: "Ritirata continua, dire no è sciocchezza"

(Foto Fotogramma)

La ritirata di Sars-CoV-2 dall'Italia continua nonostante gli ultimi dati sull'andamento dell'epidemia? "Certo che sì, e se qualcuno dice di no, sappiate che sta dicendo una sciocchezza", assicura il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Emory University di Atlanta.

"Perché se è vero che i ricoveri in terapia intensiva sono aumentati di 5 unità (passando da 163 a 168, siamo al 4,1% del valore di picco, e vedremo domani come vanno) - scrive lo scienziato nella rubrica social 'Pillole di ottimismo' commentando il bollettino di ieri - i ricoveri ospedalieri totali sono scesi da 3.113 a 2.867 (quindi di altre 246 unità), mentre i casi attivi totali sono scesi da 23.925 a 23.101 (quindi di altre 824 unità). Questi ultimi dati - dice Silvestri - dimostrano come in Italia ci siano sempre meno malati di Covid-19 e sempre meno persone positive al test per Sars-CoV-2".