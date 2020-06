Ratzinger 'esausto' dopo visita al fratello, non è chiaro se tornerà in Vaticano

(Fotogramma)

L'ex Pontefice Benedetto XVI è "esausto" dopo essere andato a trovare il fratello maggiore malato Georg in Germania, ha reso noto il portavoce della diocesi di Ratisbona, Clemens Neck. Non è chiaro se e quando Joseph Ratzinger, che ha 93 anni, tornerà in Vaticano, da dove è partito ieri.

Il viaggio, il primo all'estero da quando ha lasciato il pontificato nel 2013, e l'allontanamento dalla sua routine hanno pesato molto sull'ex Pontefice, ha aggiunto il portavoce.