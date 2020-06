Revenge porn, ricatta 18enne con video osé: 31enne condannato a 5 anni

(Fotogramma)

Ha costretto una ragazza poco più che maggiorenne, sotto la minaccia di divulgare sue foto e video "in atteggiamenti intimi" a compiere atti di autoerotismo riprendendosi in video. Un 31enne è stato condannato dal Tribunale di Roma in rito abbreviato alla pena di 5 anni con le accuse di violenza sessuale, tentata violenza sessuale e revenge porn. I fatti sono avvenuti nel settembre del 2019. L’uomo, ora in carcere, aveva conosciuto un ragazzo al quale ha dato 25 grammi di hashish in cambio di foto osé della sua fidanzata. A quel punto l’uomo ha contattato su internet la giovane e l’ha ricattata, costringendola a "riprendersi in video nell'atto di compiere atti sessuali consistiti in atti di autoerotismo violenti".

Poi però è andato oltre, puntando a incontrare la vittima di persona. "Se dai buca domani, ho salvato video, foto, carico su Facebook e Instagram, già fatto stampa di 500 fotocopie delle foto che manderò ai tuoi familiari e le faccio giare sui muri del quartiere" le ha scritto in un messaggio. L’uomo, fortunatamente per la ragazza, non è riuscito nel suo intento "per fatti indipendenti dalla sua volontà". Secondo l’accusa, però, ha compiuto "atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere la ragazzina a concedersi per un rapporto sessuale anche con atti violenti".