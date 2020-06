Sileri: "Riaprire gli stadi? Aspettiamo 2-3 settimane"

(Fotogramma)

Riaprire gli stadi consentendo l'ingresso a un numero di persone inferiore rispetto alla capienza? "E' presto, servono ancora 2 o 3 settimane di monitoraggio". Lo dice il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri ai microfoni di 'Un Giorno da Pecora' su Rai Radio1.

E "ancora 2 settimane" fino almeno ai "primi di luglio" devono attendere anche i giocatori di Beach Volley che vorrebbero tornare a giocare a pallavolo sulle spiagge d'Italia.

A breve riapriranno però le discoteche. "Giusto che riaprano, ma - avverte il viceministro - bisogna stare a distanza, non si può assolutamente ballare stretti stretti", dice Sileri, confessando poi di essere andato in discoteca "3 volte in tutta la mia vita".