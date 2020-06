Torino, morta bimba precipitata dal balcone con la mamma

(Fotogramma)

Non ce l'ha fatta la bimba di 8 mesi che una settimana fa era precipitata dal terzo piano insieme alla mamma che si era lanciata dal balcone per sfuggire al fumo e alle fiamme che avevano invaso il loro appartamento alla periferia del capoluogo piemontese. Fin da subito la piccola era apparsa gravissima. Nel tentativo di salvarla i sanitari del Regina Margherita, che all'arrivo al pronto soccorso avevano dovuto rianimarla per un arresto cardiaco, l'hanno sottoposta a un intervento neurochirurgico per una grave lesione cerebrale. Tutto, però, è stato inutile. La piccola è deceduta poco fa.