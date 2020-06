Alex Zanardi, tam-tam social tra preghiere e incoraggiamenti

Fotogramma

Le preghiere e gli incoraggiamenti per Alex Zanardi si moltiplicano sui social network da quando si è diffusa la notizia del grave incidente occorsogli ieri mentre era a bordo della sua handbike per partecipare ad una manifestazione sportiva. Tantissimi i post dei fan del campione, diventato simbolo di vitalità e della capacità di reagire dopo il primo grave incidente che gli costò l'amputazione di entrambe le gambe. Ma tanti anche i messaggi di incitamento di personaggi pubblici e famosi.

"Non credere in Dio e pregarlo lo stesso", è il tweet dello scrittore Sandro Veronesi. "Prego che Alex Zanardi ci sorprenda ancora una volta con una delle sue imprese, con la sua capacità di vincere ogni sfida, con il suo amore per la vita. Alex Zanardi sa quanto bene c’è intorno a lui. Coraggio campione", scrive il giornalista Mario Calabresi.

"Forza Alex Zanardi esempio di chi non smette mai di lottare. Combatti e vinci ancora!", twitta Ezio Greggio su Twitter. "Un grande abbraccio simbolico a Alex Zanardi per l’incidente che lo ha coinvolto. Non ci siamo mai conosciuti ma lo ritengo davvero un esempio di forza, generosità e positività per tutti. Forza", scrive Alessandro Gassmann. "Non fa' cazzate, tieni duro campione", è l'incoraggiamento in romanesco di Chef Rubio. Gene Gnocchi manda un messaggio positivo: "Alex non solo ce la fa. Ma torna ancora a spiegarci quanto è bello, in ogni modo, vivere".