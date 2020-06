Fontana Assassino, cartello choc dei centri sociali a Milano /Foto

Foto Adnkronos

I manifestanti dei centri sociali e dell'area antagonista sono arrivati in via Melchiorre Gioia a Milano davanti al Palazzo della Regione Lombardia dove protesteranno contro "la gestione criminale" dell'emergenza Covid-19 in Lombardia. "Vogliamo giustizia" è il nome del sit-in organizzato dal collettivo Zam, che ha richiamato altri centri sociali della città e da tutta la regione, come la Fornace di Rho, il Lambretta, il Lume. Ci sono anche gli esponenti del Carc, il partito di estrema sinistra che ha rivendicato le scritte contro il governatore Attilio Fontana. E ne ha portate diverse anche in via Gioia: su un cartello la scritta "Fontana Assassino, commissariamento popolare!" campeggia sotto il palazzo della Regione con tanto di fantoccio di Fontana rappresentato come una statua da tirare giù.

Sono tutti abbastanza giovani, dai 20 ai 30 anni, quelli che manifestano, e ci sono anche molti adolescenti: per evitare scontri sono schierati almeno un centinaio tra carabinieri e agenti di polizia in tenuta antisommossa. Oggi il presidente Fontana non è in sede ma a Roma in visita dal Papa con una delegazione di medici. "Rivendichiamo il diritto di esprimerci nonostante il distanziamento sociale. Hanno ceduto a Confindustria", spiega una portavoce della Brigata di Mutuo Soccorso, che distribuisce alimenti alle persone più bisognose. Secondo i manifestanti bisogna commissariare la Regione Lombardia.