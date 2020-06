Mascherine tricolori in piazza, manifestanti cantano l'inno

Un corteo che da via dei Cerchi è arrivato in piazza delle Bocca della Verità sulle note dell'inno di Mameli, mascherine bianche, rosse e verdi, bandiere italiane e lo striscione 'Alcuni italiani non si arrendono': è iniziata così a Roma la prima manifestazione nazionale delle 'Mascherine Tricolori', il movimento nato durante il lockdown per protestare contro le misure decise dal governo. In piazza della Bocca della Verità al momento sono presenti circa mille persone.