Roma, ragazzo ferito con rasoio al volto e al capo

Foto Fotogramma

Un uomo ha ferito con un rasoio un ragazzo colpendolo in faccia e alla testa ed è poi fuggito. E' accaduto alle 12.50 in via Montemaggiore Belsito nella zona della Borghesiana a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia.

Il ragazzo sarebbe stato ferito durante una lite con altre due persone. Gli agenti hanno portato i tre partecipanti in ospedale. Nessuno di loro è in pericolo di vita.