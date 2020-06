Zanardi, Cei: "Uomo della resilienza, preghiamo per lui"

(fotogramma)

"Zanardi è l’uomo della resilienza. Chi va avanti rischia sempre, ma può rendere la vita una meravigliosa impresa in cui si vince sempre. Preghiamo per Alex". Lo scrive in un tweet la Cei. Il campione paralimpico è in condizioni gravi dopo un incidente avvenuto nella giornata di venerdì. Zanardi, con la sua handbike, è finito contro un autotreno riportando gravi lesioni. L'ex pilota di Formula 1 è stato sottoposto ad un delicato intervento a Siena.